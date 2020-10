C’était l’une des annonces phares de cette semaine, le tout premier Fire Emblem fera l’objet d’une sortie dans nos contrées sur Nintendo Switch. Rendez-vous est donné le 4 décembre pour voir arriver ce Fire Emblem: Shadow Dragon & the Blade of Light sur l’eShop de nos Switch au tarif de 5,99€ et pour une durée limitée : jusqu’u 31 mars 2021.

Présenté dans un amusant trailer (ci-dessus), évoquant notamment la première apparition de Marth chez nous en tant que combattant de la série Super Smash Bros., ce premier volet 8 bits de la série Fire Emblem se présentera en anglais et intégrera quelques fonctionnalités inédites. Il faudra en effet compter sur l’avance et le retour rapide, pour insuffler un nouveau rythme à l’aventure, ainsi que sur un nouveau système de sauvegarde, afin de ne pas frustrer les joueurs actuels qui pourraient être rebutés par la difficulté d’origine du jeu.

Voici une galerie de screenshots de ce Fire Emblem: Shadow Dragon & the Blade of Light dont l’aspect ravivera forcément de chaleureux souvenirs aux adorateurs de l’ère NES.