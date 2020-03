La démo jouable, c’est fait. Square Enix ne compte pour autant pas se reposer jusqu’à la sortie de Final Fantasy VII Remake et nous propose à présent une vidéo making-of. La première d’une série.

Que découvre-t-on dans cette longue séquence de plus de 20 minutes ? Tout simplement la genèse du développement de ce remake. Un exposé bien conçu, propre et calé dont les principales interventions sont de Yoshinori Kitase (Producteur), Tetsuya Nomura (Directeur et conception), Kazushige Nojima (Histoire et scénario), Naoki Hamaguchi (Codirecteur – conception de jeu et programmation) et Motomu Toriyama (Codirecteur – conception du scénario).

Vous en voulez plus ? Place à une nouvelle série d’images du jeu, une trentaine de screenshots.