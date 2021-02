Toujours dans le cadre des annonces du dernier State of Play, l’arrivée de Final Fantasy VII Remake sur PS5 annoncée en grande pompe par Sony et Square Enix. Une version baptisée Final Fantasy VII Remake Intergrade, dont voici le trailer pour ceux qui seraient passés à côté.

Final Fantasy VII Remake Intergrade, demandez le programme

Prévue pour le 10 juin, cette version PS5 de FF7 apportera son lot d’améliorations visuelles au remake déjà paru sur PS4 avec également des ajustements côté gameplay.

Au programme, le choix entre un mode Résolution avec son affichage en 4K et un mode Fludité misant sur les 60 images par seconde avant tout. Le jeu ne sera pas capable d’assurer les 60 fps en 4K donc. Il tirera en revanche profit du SSD pour réduire ses temps de chargement.

En plus d’un mode Photo « entièrement personnalisable », Final Fantasy VII Remake Intergrade disposera aussi de nouvelles options de difficulté (pour le mode classique) et proposera des sensations inédites DualSense dans les mains, grâce au retour haptique (et également aux gâchettes adaptatives lors des courses de moto).

Dernier point, et pas des moindres, les possesseurs de Final Fantasy VII Remake sur PS4 auront droit à une mise à niveau gratuite pour profiter de tout cela.

Une vidéo a été diffusée pour présenter l’ensemble des nouveautés et améliorations de Final Fantasy VII Remake Intergrade.

Final Fantasy VII Remake Intergrade, le contenu inédit

Pour sa sortie sur PS5, le jeu se payera également du contenu inédit. Un nouvel épisode dédié à Yuffie Kisaragi, « une shinobi qui s’infiltre dans les locaux de la Shinra pour voler une puissante matéria et restaurer la gloire de sa patrie. » Nouveaux personnages et nouvelles mécaniques de combat seront au programme.

Intégré à Final Fantasy VII Remake Intergrade sur PS5 donc, cet épisode inédit ne fera pas partie de la mise à niveau pour les joueurs PS4. Ces derniers devront en effet payer pour accéder à ce contenu

Final Fantasy VII : les jeux mobiles

Des joueurs mobiles dans la salle ? Final Fantasy VII The First Soldier (2021) et Final Fantasy VII Ever Crisis (2022) leur seront prochainement destinés par Square Enix. Le premier prendra les traits d’un battle royale à Midgar, le second sera quant à lui orienté solo avec des chapitres couvrant « l’intégralité de la chronologie de Final Fantasy VII. »