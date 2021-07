Final Fantasy Pixel Remaster, l’opération de remastérisation lancée par Square Enix pour sa saga Final Fantasy, se précise un peu plus aujourd’hui. On apprend en effet que les remasters de Final Fantasy I (9,59€ jusqu’au 11 août), II (9,59€ jusqu’au 11 août) et III (14.39€ jusqu’au 11 août) sont attendus pour le 28 juillet prochain sur PC (Steam) et mobiles.

Final Fantasy et le pixel art 2D

Retravaillées en pixel art 2D avec des personnages et décors redessinés, ces versions s’appuieront sur le chara-design de l’artiste originale Kazuko Shibuya. À la bande-son, le compositeur original Nobuo Uematsu à la supervision de bandes originales réarrangées.

Sur le fond, les jeux Final Fantasy Pixel Remaster ont aussi droit à un traitement particulier. Gameplay adapté aux pads et aux écrans tactiles, interface utilisateur modernisée, options de combat automatique ou encore la possibilité de sauvegarder à tout moment sont notamment de la partie. Côté suppléments, Square Eni rappelle la présence de plusieurs bonus : « le bestiaire, la galerie d’illustrations, le lecteur de musique« .

Ces remasters concerneront bientôt Final Fantasy IV, V et VI. Mais on ne sais pas encore précisément quand.