Annoncé il y a maintenant un an, le remaster de Final Fantasy Crystal Chronicles n’est plus qu’à deux mois de sa sortie. Il est temps pour Square Enix de présenter en long et en large les caractéristiques de cette Remastered Edition.

L’action-RPG reviendra avec une fonction Mime, « permettant aux joueurs de prendre l’apparence des différents personnages rencontrés au long de leur aventure » mais aussi de nouvelles fonctionnalités côté gameplay en ligne dont des commandes de chat rapide pour donner plus facilement des instructions aux coéquipiers et un système de décompte pour que les joueurs se synchronisent.

De manière plus générale, Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition ajoutera une difficulté supplémentaire (en guise de new game +) mais proposera aussi des versions réenregistrées des thèmes musicaux du jeu en plus de morceaux inédits.

Enfin, Square Enix a annoncé la sortie à la même date d’une version démo gratuite de son remaster, sous-titrée Lite. Au menu de cette version gratuite, l’accès au trois premiers donjons du jeu en solo mais aussi la possibilité de jouer en multi dans une partie hébergées par des possesseurs de la version complète.