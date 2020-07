FIFA 21 a déjà eu droit à une brève exhibition en juin dernier sur PS5 et Xbox Series X. Cette fois Electronic Arts s’attarde sur les versions PC, PS4 et Xbox One de son prochain jeu de foot dont on sait déjà que la sortie est fixée pour le 9 octobre.

Contrairement à Konami et son choix de ne proposer qu’une mise à jour des effectifs pour PES 2021 sur current gen, FIFA 21 optera pour une véritable nouvelle édition dont voici les grandes lignes.

Côté Carrière, le jeu de foot d’Electronic Arts étoffera les fonctionnalités liés aux matchs, transferts (nouvelles façons de recruter des joueurs) et séances d’entraînements (nouveau système de gestion des activités). Pour ceux qui aiment simuler les rencontres, de nouvelles options s’offriront à eux (dont la possibilité d’entrer sur le terrain à n’importe quel moment et de ne jouer que les moments forts).

Concernant le gameplay, FIFA 21 tentera de dynamiser ses actions offensives avec l’arrivée d’un nouveau système de Dribbles fins, de la possibilité de personnaliser le placement des joueurs ou encore la promesse de nouvelles options pour « « influencer le comportement de votre équipe sans le ballon ». Enfin, un mode Compétiteur se chargera de challenger les meilleurs.

Et si FUT (Ultimate Team) fera évidemment son retour (on rappelle la possibilité pour les joueurs PS4/Xbox One de transférer leur club sur PS5/Xbox Series X), le mode Volta sera lui-aussi à l’honneur avec des 5 contre 5 en ligne et en mode coopératif, un rythme de jeu réajusté, des déplacements revus ou encore un nouveau mode Clashs à l’honneur et même cinq nouveaux environnements.