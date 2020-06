L’EA Play Live de cette nuit a livré, comme prévu, les premières informations sur le prochain FIFA. Le bien nommé FIFA 21 a ainsi fait son apparition lors de l’événement numérique d’Electronic Arts et il a été associé à Madden NFL 21.

Si le jeu de foot US a été dévoilé quelques jours auparavant sur PS5 et Xbox Series X puis sur PS4 et Xbox One, pour FIFA voici un récapitulatif de ce qu’il faut savoir.

FIFA 21 s’annonce sur PS5 et Xbox Series X

Sans surprise, FIFA 21 sera présent sur PS5 et Xbox Series X. Le jeu de foot d’EA Sports promet de débarquer sur les machines de nouvelles générations avec des « temps de chargement plus rapides, éclairages et rendus affinés, animations plus réalistes que jamais » se contente d’expliquer l’éditeur.

Quelques images ont été diffusées pour cette version next-gen de FIFA 21 dont on sait aussi qu’elle sera estampillée Dual Entitlement. Comme l’ensemble des jeux du catalogue d’Electronic Arts de la fin d’année, les acheteurs du jeu sur PS4 et Xbox One pourront ainsi obtenir sans frais supplémentaires les versions PS5 et Xbox Series X à leur sortie.

1 de 3

FIFA 21 le 9 octobre sur les supports actuels

Pour la génération actuelle, c’est à dire sur PC (Origin, Steam), PS4, Xbox One et Nintendo Switch, FIFA 21 sortira le 9 octobre.

Pas d’infos spécifiques à ces supports, EA précise simplement que les membres EA Access et Origin Access Basic auront droit à un essai du jeu dès le 1er octobre alors que les abonnés Origin Access Premier pourront profiter du jeu complet dès cette date.