Quelques temps après avoir présenté les grandes lignes de FIFA 21 pour la génération actuelle, Electronic Arts s’attarde plus particulièrement sur les éléments de gameplay de cette version PS4/Xbox One.

Une longue vidéo qui passe notamment en revue les nouveaux éléments offensifs dont se dotera le jeu avec l’arrivée d’un nouveau système de dribbles fins (et l’arrivée de gestes tels que le grand pont et les feintes de râteaux) mais aussi la présence d’une nouvelle « conscience » du placement pour l’IA avec des joueurs qui seront capables de temporiser leurs appels et d’autres qui exploiteront davantage les espaces entre les lignes. Pour influer un peu plus sur ces courses offensives, les « courses créatives » permettront d’orienter les déplacements des coéquipiers sans le ballon.

Du côté des contacts, notamment lorsque plusieurs joueurs se jettent sur le ballon, on nous promet une lutte plus fluide et surtout avec des « comportements plus naturels ». Pas un luxe, on n’en attend pas moins des têtes, des tacles et des passes eux-aussi retravaillés depuis l’année passée en fonction des commentaires de la large communauté du jeu.

Des éléments parmi d’autres pour ce FIFA 21 current gen à retrouver dès le 9 octobre sur les machines actuelles.