Electronic Arts avait donné rendez-vous hier en toute fin de journée pour lever le voile sur le mode Ultimate Team de FIFA 21. Une longue bande-annonce a ainsi été diffusée avec le plein d’informations sur ce FUT 21.

Dans FUT 21, les joueurs de FIFA 21 auront droit à de nouvelles façon d’utiliser leur équipe. Dans Division Rivals, il sera possible d’affronter seul ou en coop d’autres joueurs d’un niveau similaire pour progresser et accéder à la division supérieure. Avec les Matchs Amicaux FUT Live, il s’agira de jouer avec des règles spéciales (règles d’équipes et règles spéciales mélangées) alors que les Squad Battles, eux-aussi en coop, feront la part belle aux affrontements face à l’IA.

Des événements spéciaux FUT Events seront mis en place tout au long de la saison avec des objectifs précis à accomplir pour débloquer des récompenses exclusives, soit pour sa pomme avec son équipe ou dans le cadre d’un effort communautaire.

Enfin, Electronic Arts a aussi présenté le FUT Stadium de FUT 21. Grossièrement, il sera possible de choisir son stade, de le personnaliser et de le faire évoluer avec le plein d’éléments à débloquer au fil des parties jouées.

Les icônes FUT 100 ont elles-aussi été introduites pour l’occasion, histoire de savoir quels seront les joueurs historiques qui pourront être joués dans ce mode Ultimate Team de FIFA 21.

FIFA 21 a toujours rendez-vous début octobre sur les supports actuels.