FIFA 21 continue d’étaler ses ingrédients en vidéo. Après la bande-annonce dédiée au mode FUT, il est temps pour Electronic Arts de s’attarder sur le mode Carrière de son jeu.

Au programme, la possibilité de simuler un match de manière interactive. Comprenez par là qu’il sera possible d’intervenir lors des moments clés (action décisive, coups francs, tirs au but, etc.) à la volée. En vue simulée, de nouveaux paramètres offriront l’opportunité de mieux gérer la rencontre. EA promet également une meilleure personnalisation de l’entraînement des joueurs, des spécialisations qui devraient permettre de façonner une équipe selon notre style de jeu.

Autres éléments mis en avant dans cette vidéo de FIFA 21, un nouveau système de management dans le planning de son équipe ou encore de nouvelles options pour les transferts (dont l’arrivée des prêts avec option d’achat).