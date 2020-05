On sait depuis décembre 2019 que Slightly Mad Studios (Project CARS) planche sur Fast & Furious Crossroads pour le compte de Bandai Namco Entertainment.

Le jeu, attendu pour le 7 août sur PC, PS4 et Xbox One, vient d’avoir droit à une vidéo compose de différents extraits de gameplay, une séquence que l’on vous propose de découvrir ci-dessous.

C’est plus précisément le mode solo que cette vidéo nous permet d’apprécier, un scénario dont on rappelle qu’il mettra en scène Dom, Letty et Roman (Vin Diesel, Michelle Rodriguez et Tyrese Gibson) avec la promesse de lieux exotiques, de voitures emblématiques et ce qu’il faut de gadgets.

Pour l’heure la vidéo en question nous montre un Fast & Furious Crossroads pas forcément très excitant, à voir si les trois modes qui seront proposés en multijoueur sauront davantage donner envie.