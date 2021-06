Deux mois après son annonce du 22 avril Farming Simulator 22 revient en ce 22 juin avec une date de sortie fixée au 22 novembre 2021. GIANTS Software semble bien s’amuser avec le chiffre « 22 », toujours est-il que l’éditeur/développeur suisse présente également une nouvelle vidéo cinématique de son titre et livre quelques informations supplémentaires.

Farming Simulator 22 : le trailer CGI

Un père et sa fille qui travaillent ensemble dans l’exploitation familiale, le trailer cinématique dévoilé par GIANTS Software joue la carte des valeurs. Transmettre le savoir aux nouvelles générations et leur faire découvrir le monde de l’agriculture, Farming Simulator 22 se pare de belles intentions.

Plus concrètement, on apprend que la marque Mack Trucks intègrera le large parc de véhicules de la licence. Tout comme la moissonneuse New Holland Braud 9070L, d’ailleurs. De son côté, la fonctionnalité inédite de chaîne de production permettra de découvrir la plantation et la récolte de grappes et d’olives, alors que le sorgho fera son entrée en tant que nouvelle culture arable.

Farming Simulator 22 : le collector

Si les pré-commandes du jeu donneront droit au pack CLAAS XERION SADDLE TRAC, composé de bonsu in-game, (le CLAAS XERION 4200 SADDLE TRAC et de quatre machines KAWECO), les fans pourront aussi se tourner vers l’édition collector de Farming Simulator 22.

Au menu de cette édition réservée aux joueurs PC : le jeu, deux posters, des stickers, un disque de tutoriels vidéos pour le modding et, surtout, un gyrophare. Oui, un gyrophare. Pouvant être branché en USB à votre PC, il fonctionnera « en simultané avec le gyrophare de votre véhicule dans le jeu » explique GIANTS Software. Il fallait oser.