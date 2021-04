Avis aux inconditionnels de la série Farming Simulator, et ils sont nombreux, l’équipe de GIANTS Software vient de lever le voilà sur la nouvelle entrée : Farming Simulator 22. Pas attendu avant la fin de l’année sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X|S et même Stadia (mais pas de Switch au programme), ce nouvel épisode a droit à sa première vidéo teaser.

Jouable seul mais aussi en coop jusqu’à 8 joueurs sur consoles contre 16 joueurs sur PC et Stadia, Farming Simulator 22 permettra aux fermiers en herbe de développer leur exploitation avec toujours plus de cultures et de machines à la clé (plus de 400 machines sont promises, de quelques 100 marques différentes).

Nouveauté de ce volet, la neige viendra jouer les trouble-fête dans le cadre de cycles saisonniers alors que le moteur du jeu, le GIANTS Engine 9, tentera de rendre Farming Simulator 22 plus beau et plus réaliste que ses aînés. Evidemment.