Disponible depuis une poignée de jours sur PC, le nouveau contenu gratuit de Farming Simulator 19 vient de faire son apparition pour les joueurs PS4 et Xbox One. Un nouveau mod, Straw Harvest, que Focus Home Interactive illustre avec un trailer.

Créé par Creative Mesh, ce contenu introduit le KRONE Premos 5000 et sa capacité à « produire des pellets directement sur le champ pendant la récolte de paille, ou en stationnement à l’aide d’une déchiqueteuse à balle ». Pour la récolte et la transformation de paille, ce contenu voit aussi apparaître le KRONE BigPack 1290 HDP II et le KRONE Comprima V180XC, des machines auxquelles il faut ajouter d’autres pièces et accessoires toujours centrés sur la paille.

Bien que l’on ne soit pas particulièrement adepte de la franchise, voilà assurément de quoi occuper un peu plus les exploitants agricoles virtuels de Farming Simulator 19. Et on les sait nombreux, très nombreux.