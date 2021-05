Le rendez-vous a été fixé par Ubisoft : Far Cry 6 se dévoilera à travers des « images de gameplay ». Quand ? Ce vendredi 28 mai à partir de 18h30. Où ? Il faudra se tourner vers les chaînes officiels de l’éditeur français sur Twitch ou Youtube mais en attendant, une vidéo teaser a été mise en ligne.

Pas attendu avant la fin de l’année sur PC, One, Xbox Series X|S, PS4, PS5 et Stadia, Far Cry 6 nous plongera au coeur d’une révolution à Yara où il sera question de renverser le régime sanguinaire du président tyran Antón Castillo.