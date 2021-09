CONFIGURATIONS MINIMALES REQUISES SUR PC :

1080p, 30 FPS, DirectX Raytracing Off

• CPU: AMD Ryzen 3 1200 – 3.1 GHZ or Intel i5-4460 – 3.2 GHZ

• GPU: AMD RX 460 – 4 GB or NVIDIA GTX 960 – 4 GB

• RAM: 8 GB (Dual-channel mode)

• Storage: 60 GB HDD (SSD conseillé)

PARAMÈTRES PC RECOMMANDÉS :

1080p, 60 FPS, DirectX Raytracing Off

• CPU: AMD Ryzen 5 3600X – 3.8 GHZ or Intel i7-7700 – 3.6 GHZ

• GPU: AMD RX VEGA64 – 8 GB or NVIDIA GTX 1080 – 8 GB

• RAM: 16 GB (Dual-channel mode)

• Storage: 60 GB HDD (SSD conseillé)

1440p, 60 FPS, DirectX Raytracing Off

• CPU: AMD Ryzen 5 3600X – 3.8 GHZ or Intel i7-9700 – 3.6 GHZ

• GPU: AMD RX 5700XT – 8 GB or NVIDIA RTX 2070 SUPER – 8 GB

• RAM: 16 GB (Dual-channel mode)

• Storage: 60 GB HDD (SSD conseillé) + 37 GB pour les textures HD (en option)

1440p, 60 FPS, DirectX Raytracing On

• CPU: AMD Ryzen 5 5600X – 3.7 GHZ or Intel i5-10600 – 4.1 GHZ

• GPU: AMD RX 6900XT – 16 BG or NVIDIA RTX 3070 – 8 GB

• RAM: 16 GB (Dual-channel mode)

• Storage: 60 GB HDD (SSD conseillé) + 37 GB pour les textures HD (en option)

4K, 30 FPS, DirectX Raytracing On

• CPU: AMD Ryzen 7 5800X – 3.7 GHZ or Intel i7-10700k – 3.8 GHZ

• GPU: AMD RX 6800 – 16 GB or NVIDIA RTX 3080 – 10 GB

• RAM: 16 GB (Dual-channel mode)

• Storage: 60 GB HDD (SSD conseillé) + 37 GB pour les textures HD (en option)

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES :

• Taux d’images par seconde non-limité

• Personnalisation poussée

• Contrôles et interface personnalisables

• Compatible multi-écrans et formats ultra-larges

• Outil de Benchmark intégré

• DirectX Raytracing (DXR)

• Compatible avec AMD FidelityFX Super Résolution