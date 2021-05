Après le teasing autour de Far Cry 6, place aux annonces. Ubisoft a comme promis levé le voile sur du gameplay de son prochain Far Cry. Mais pas d’extraits de jeu en longueur, juste deux bande-annonce principalement composées d’images de gameplay.

Mais avant toute chose précisons la date de sortie qui vient d’être fixée : le 7 octobre sur PC (Epic Games Store, Ubisoft Store), PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S.

Dani Rojas, pour vous servir

Première vidéo dévoilée, une séquence entièrement consacrée au personnage principal de Far Cry 6 : Dani Rojas.

Bien décidé(e) à mettre fin au règne tyrannique d’Antón Castillo, Dani Rojas (homme ou femme, au choix du joueur) va combattre le régime en place en rejoignant les rangs de la guérilla locale. Elle ou il croisera notamment la route de personnages que l’on nous promet comme « atypiques », comme la cheffe du groupe révolutionnaire Libertad, Clara Garcia, ou un ancien espion du KGB devenu guérillero aguerri, Juan Cortez.

Aux côtés de différents alliés donc, l’idée sera de semer le chaos à Yara par tous les moyens possibles. C’est ce qu’Ubisoft appelle l’esprit Resolver de Far Cry 6. « Grâce à la créativité de Juan Cortez, véritable professionnel de cette philosophie de la débrouille et de l’improvisation, les joueurs auront à leur disposition un large arsenal d’armes et d’outils bricolés inattendus et personnalisables allant d’une sulfateuse équipée d’un moteur de moto à un sac à dos lance-missiles à têtes chercheuses» nous dit-on.

Far Cry Guerilla

Foutre le bordel c’est bien, mais progresser de manière plus subtile en préférant l’infiltration ce sera normalement chose possible dans Far Cry 6. Tout comme il sera possible d’utiliser des chevaux, des chars et des véhicules personnalisables comme différents moyens de transport, alors que des compagnons à quatre pattes seront aussi de la partie pour notre héros comme le teckel Chorizo (!) et le crocodile Guapo. Enfin, le jeu en coop nous est rappelé pour ceux qui n’ont pas envie de faire l’aventure en solo.

Ubicollectibles : Les lions de Yara

Dernière vidéo de la soirée, un court trailer consacré à la figurine Ubicollectibles « Les lions de Yara ». Il s’agit ni plus ni moins d’un diorama mettant en scène le dictateur Antón Castillo et son jeune fils Diego, de 26cm de haut et avec un code unique pour débloquer une arme exclusive dans le jeu.

Avis aux collectionneurs, son prix est de 59,99€ sur l’Ubisoft Store.