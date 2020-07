Largement exhibé avant qu’il soit officialisé, Far Cry 6 était pourtant censé clore en beauté l’Ubisoft Forward. Le jeu a donc été présenté en bonne et due forme, avec deux vidéos cinématiques à ré-apprécier ci-dessous si l’envie vous guette.

En plus d’une série de premiers screenshots à découvrir à la fin de cette brève, faisons un bref point sur les informations de ce Far Cry 6 développé par Ubisoft Toronto.

On y incarnera donc Dani Rojas, un(e) habitant(e) de l’île de Yara qui se retrouve à la tête d’une révolution menée contre le dictateur local Antón Castillo (incarné par l’acteur Giancarlo Esposito) qui se charge de former son fils Diego à la bonne pratique l’asservissement.

Décors urbains, jungles luxuriantes, toute une panoplie d’armes et de véhicules et même un teckel du nom de Chorizo en guise de précieux allié, Far Cry 6 ne risque pas de boulverser la formule qu’adopte la franchise depuis quelques années mais Ubisoft promet un travail tout particulier sur l’écriture pour une expérience narrative forte.

Far Cry 6 sera disponible le 18 février 2021 sur PC (Epic Games Store, Ubisoft Store), PS4, Xbox One, Stadia mais aussi PS4 et Xbox Series X.