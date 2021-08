Vous prendrez bien un peu de Far Cry 6 à l’occasion de la gamescom 2021 ? Si vous avez regardé en live la cérémonie d’ouverture de l’évènement, alors le story trailer du jeu d’Ubisoft n’a pas de secret pour vous. Sinon, ou si vous êtes du genre à préférer la VF, on vous propose à présent la version française de ladite vidéo.

L’occasion de se familiariser un peu plus avec le despote Yara Antón Castillo (incarné par Giancarlo Esposito). Mais aussi et surtout Dani Rojas, perso principal du jeu dont on a déjà beaucoup parlé.

Côté planning pas de surprise, Far Cry 6 reste calé au 7 octobre sur PC et consoles.