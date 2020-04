S’il y a encore des joueurs de Fallout 76 qui n’ont pas baissé les bras, alors peut-être attendent-ils avec impatience la sortie de la nouvelle extension du jeu de Bethesda la semaine prochaine.

C’est en effet le 14 avril que Wastelanders débarquera sur PC, PS4 et Xbox One, « la plus grande extension » du RPG rappelle Bethesda qui nous en propose une nouvelle vidéo.

Chose importante, c’est gratuitement que Wastelanders sera proposée aux joueurs de Fallout 76 dans le cadre d’une mise à jour qui ne se contentera pas d’une nouvelle quête dans les Appalaches.

L’arrivée de PNJ humains « entièrement doublés« , de nouveaux choix à faire, plus de compagnons ou encore la possibilité de forger des alliances avec des factions adverses font aussi partie des ingrédients de Wastelanders