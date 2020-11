Fallout 76 continue d’étoffer son contenu et les joueurs du titre de Bethesda pourront, à partir du 1er décembre, découvrir la nouvelle mise à jour Aube d’Acier. Au programme, l’arrivée de la Confrérie de l’Acier dans les Appalaches dont un trailer de présentation est disponible ci-dessous.

Présenté comme le premier chapitre d’une nouvelle ligne de quête, Aube d’Acier promet d’apporter « de nouveaux PNJs, de nouveaux lieux à explorer, les abris de C.A.M.P. pour plus d’options de construction, de nouvelles armes et armures à remporter et bien plus encore ». Paroles de l’éditeur.

Cette mise à jour gratuite sonnera aussi le début d’une nouvelle Saison avec un tableau de S.C.O.R.E. remis à zéro. Bien sûr, des éléments payants seront aussi à la portée des inconditionnels de Fallout 76 désireux de dépenser quelques euros.