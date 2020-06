La dernière fois que l’on vous a parlé de Fallen Legion, c’était en 2018 pour la sortie (et le test) de Fallen Legion : Rise to Glory sur Nintendo Switch.

Une compilation qui réunissait les deux jeux Sin of an Empire et Flames of Rebellion dont on apprend que le successeur, Fallen Legion Revenants, est désormais attendu pour 2021 sur nos PS4 et Switch.

Attirante mais perfectible, la licence de YummyYummyTummy et NIS America nous reviendra avec une formule de tactical-RPG proche de celle de ses aînés. Combats en temps réel, gestion et commandement d’escouades, alchimie, des ingrédients classiques que Fallen Legion Revenants tentera de sublimer avec, on lui souhaite, plus de réussite que dans les précédents volets…