En août dernier, Mediatonic et Devolver Digital levaient le voile sur la thématique du Moyen Âge pour la saison 2 de Fall Guys. Une seconde saison désormais lancée et accessible à tous les possesseurs du jeu, avec un trailer diffusé pour l’occasion.

« Chevaliers farceurs, paladins pugilistiques et vikings vivaces », le party-game multijoueur s’offre donc une ambiance moyenâgeuse avec 4 nouveaux stages à découvrir (Hoopsie Legends, Knight Fever, Egg Siege et Wall Guys), pleins d’éléments cosmétiques à débloquer et l’arrivée de liste de « spectacles » pour jouer à « une playlist de Rounds thématiques ».

Mediatonic précise aussi que les niveaux de base ont eu droit à un petit rafraîchissement à l’occasion du déploiement de cette saison 2, une mise à jour gratuite qui ne se fait évidemment pas sans nouveau Season Pass pour ceux qui veulent passer à la caisse (et se payer des costumes et emotes exclusifs, entre autres).