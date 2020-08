Fall Guys : Ultimate Knockout est disponible depuis le 4 août dernier et après un lancement plutôt chaotique, le jeu de Mediatonic peut sereinement fêter ses plus de 2 millions de joueurs. Un chiffre qui ne concerne que la version PC du jeu sur Steam et qui témoigne du fort engouement généré par le petit protégé de Devolver.

Il s’agit d’ailleurs du « meilleur lancement de l’histoire pour l’éditeur et le développeur » précise le communiqué du jour qui nous gratifie également d’une infographie pour nous apprendre que 60.000.000 d’avatars ont chuté, plus d’1.500.000 couronnes ont été décernées et quelques 23.000.000 d’heures ont été streamées sur Twitch.

Pour rappel, Fall Guys : Ultimate Knockout est aussi disponible sur PS4 où il a directement intégré le programme du PlayStation Plus.