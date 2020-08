Comme annoncé fin juillet, il est temps pour le PlayStation Plus d’accueillir son second titre pour le mois d’août 2020. On rappelle que jusqu’au 31 août, les abonnés peuvent toujours obtenir le remaster de la campagne solo de Call of Duty : Modern Warfare 2. Mais dès aujourd’hui, c’est donc Fall Guys : Ultimate Knockout qui rejoint le programme.

L’exaltant party-game de Mediatonic et Devolver fête en effet sa sortie aujourd’hui sur PC et PS4, mais pour les abonnés Plus il n’y a donc pas besoin de (re)passer à la caisse.