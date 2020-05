Découvert lors de la gamescom 2019 avec nos premières impressions à la clé, le party-game Fall Guys : Ultimate Knockout revient dans une toute nouvelle vidéo.

Mediatonic et Devolver Digital en profite pour annoncer la mise en place imminente d’une bêta ouverte de son jeu et pour s’y inscrire, il vous suffit de vous rendre sur ce site officiel. Ce sera l’occasion de découvrir en avant-première ce titre et ses mini-jeux à 60 joueurs en ligne qui s’affrontent dans un joyeux bordel.

Fall Guys : Ultimate Knockout sera disponible durant l’été prochain dans sa version finale, sur PC et PS4.