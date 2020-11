Annoncée en septembre, l’édition spéciale de Fahrenheit par Meridiem Games, destinée à célébrer le quinzième anniversaire du premier jeu de Quantic Dream, est désormais datée. Chez nous c’est Just For Games qui se chargera de commercialiser cette édition à partir du 15 décembre et donc en exclusivité sur PS4.

Répondant au nom de Fahrenheit: 15th Anniversary Edition, cette édition anniversaire comportera le jeu en version physique dans un boîtier spécial avec une planche de stickers, une lettre de remerciements des développeurs et un artbook.

Une vidéo a également été diffusée pour introduire cette édition anniversaire de Fahrenheit avec David Cage, forcément, en guise d’hôte.