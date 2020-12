Si vous espériez mettre la main sur l’édition 15ème anniversaire de Fahrenheit ce mois-ci comme initialement prévu il va falloir prendre votre mal en patience. Le jeu culte de Quantic Dream devait en effet nous revenir le 15 de ce mois sur PS4 (dans une édition boîte collector avec planche de stickers, lettre de remerciements des développeurs et artbook) mais cette sortie est reportée à cause de « problèmes de fabrication« .

Just For Games (en charge de la distribution du jeu chez nous) et Meridiem Games ont ainsi annoncé que Fahrenheit 15th Anniversary Edition arrivera finalement durant le premier trimestre 2021, sans d’autres précisions.

Pour rappel, il faudra débourser 29,99€ pour cette édition spéciale de Fahrenheit.