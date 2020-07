Si l’on se fie à la brève apparition de Fable lors de ce Xbox Games Showcase, le retour de la franchise sur Xbox Series X sera signe d’un « nouveau départ ».

Développé par Playground Games (Forza Horizon), ce nouvel épisode de Fable verra la franchise créée par Lionhead Studios et Peter Molyneux revenir avec un monde de « créatures fantastiques et d’endroits merveilleux ».

Officiellement, on ne sait rien d’autres sur ce futur Fable déjà attendu dans le Xbox Game Pass. De manière plus officieuse, on peut lire ici et là que cet épisode proposera l’exploration de différentes planètes/dimensions, des voyages temporels et une importante composante multijoueur, le tout sur un modèle action-RPG que les fans connaissent déjà bien et avec l’humour si caractéristique de la série.

On a hâte d’en apprendre davantage même si ce Fable semble encore loin dans les plannings.