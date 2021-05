La sortie de F1 2021 en juillet prochain se fera notamment par le biais d’une édition numérique dite Deluxe (74,99€). Une édition spéciale dont on a appris qu’elle permettra l’accès, via le mode Mon Écurie, à sept pilotes emblématiques de F1. Michael Schumacher, Ayrton Senna, Alain Prost, Jenson Button, Nico Rosberg, David Coulthard et Felipe Massa sont les pilotes en question, présentés dans une bande-annonce que voici.

Nous sont également proposées les cotes de chacun de ces pilotes emblématiques, alors que les notes des pilotes actuels seront dévoilées un peu plus part promet l’éditeur.

Dans un autre registre, ou presque, Codemasters et EA Sports ont confirmé l’identité des pilotes de la saison en cours qui figureront sur la jaquette de F1 2021. Les heureux élus sont, sans surprise, Lewis Hamilton, Max Verstappen et Charles Leclerc.

