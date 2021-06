F1 2021 a déjà fait le tour de son édition Deluxe, il est temps pour le jeu de Codemasters et EA de proposer un aperçu complet de toutes ses fonctionnalités. Dans la nouvelle bande-annonce diffusée pour la cause, on nous propose un passage en revue des différents modes de jeu et fonctionnalités de ce nouveau volet.

Cette année, le jeu vidéo officiel du Championnat du monde FIA de Formule 1 2021 disposera d’un mode scénarisé Point de Rupture avec ses séquences jouables sur piste et son drama hors-piste. De son côté, le mode Mon Écurie prendra soin de calquer ses stats sur la saison en cours alors que Début Saison Réelle permettra « de se lancer à n’importe quel moment du calendrier en cours avec un classement à jour ».

La Carrière sera jouable à deux pour la première fois, en coop en s’associant au même constructeur ou en compétition dans deux équipes rivales. Si vous n’avez pas le temps de vous lancer dans une saison complète, l’écran partagé permettra à deux joueurs de se tirer la bourre de manière rapide et, gageons-le, efficace.

F1 2021 sortira le 16 juillet sur consoles et PC.