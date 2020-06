F1 2020 poursuit sur sa lancée. Quelques jours après avoir mis en avant son mode multijoueur en écran scindé, voilà qu le jeu de Codemasters nous revient avec une autre vidéo, cette fois dédiée au mode My Team.

En tant que pilote et manager, le joueur devra créer sa propre écurie de F1 et la gérer d’un bout à l’autre. Création de l’identité visuelle de l’équipe et contrat avec un sponsor puis gestion des infrastructures, du personnel et interactions avec les médias, le programme de la semaine sera chargée et laissera ensuite place à la course le week-end.

Codemasters mise beaucoup sur ce mode censé combler les fans de la franchise. Verdict le 10 juillet sur PC, PS4 et Xbox One.