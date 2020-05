Si, comme l’ensemble des compétitions sportives (et pas que…), la F1 vit une période assez particulière (avec notamment l’annulation des Grand Prix d’Australie, de Monaco ou encore de France), le petit monde virtuel de F1 2020 a quant à lui bel et bien rendez-vous au 10 juillet prochain sur PC, PS4 et Xbox One.

Et comme ce week-end était censé faire son grand retour le circuit de Zandvoort, Codemasters a décidé d’en faire la première exhibition de gameplay de F1 2020 avec un trailer que voici.

F1 2020, Charles Leclerc et Max Verstappen à l’affiche

Max Verstappen (Red Bull Racing) est à l’honneur dans ce trailer qui permet aussi à l’éditeur de dévoiler les visuels de la jaquette française de F1 2020 (avec Charles Leclerc et Max Verstappen) ainsi que de l’édition deluxe Michael Schumacher et celle du Steelbook collector.

Pour information, Lewis Hamilton et Sebastian Vettel se partagent l’affiche de la jaquette internationale de F1 2020. « Carlos Sainz se retrouve sur celle de l’Italie et du Benelux, Sergio Perez représente celle de l’Espagne et du Mexique, et quant à Kimi Räikkönen et Daniel Ricciardo, les deux conducteurs sont sur celle de la Pologne et de l’Australie » précise l’éditeur.