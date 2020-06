Direction l’Azerbaïdjan et le circuit urbain de Bakou pour la nouvelle vidéo de F1 2020. Une fois de plus, Codemasters s’inspire du véritable calendrier de la F1 (le GP d’Azerbaïdjan devait en effet se dérouler le 7 juin, avant que la crise sanitaire ne bouleverse la compétition) pour mettre en avant son jeu. Et c’est l’Alfa Romeo d’Antonio Giovinazzi qui a été choisie pour ce tour de piste virtuel.

Pour bien préparer la sortie de son jeu le 10 juillet prochain, l’éditeur britannique a aussi diffusé un peu plus tôt dans la semaine une vidéo de son jeu pour y montrer la Deluxe Schumacher Edition.

Bien évidemment dédiée à Michael Schumacher, cette édition spéciale à 80€ de F1 2020 permet l’accès à quatre voitures iconiques du célèbre pilote allemand (Jordan 191, Benetton B194, Benetton B195 et Ferrari F1-2000) en plus de se composer du boîtier Steelbook déjà présenté ici.