Habitué à squatter l’actualité chaque semaine, F1 2020 ne déroge pas à la règle qu’il s’est fixé et s’offre une nouvelle vidéo. Pas de hotlap cette fois, mais une simple publicité qui réussit en une trentaine de secondes à rappeler l’essentiel sur ce que le jeu proposera.

On passe sur la Schumacher Edition dont on a déjà parlé à plusieurs reprises pour ne rappeler que deux choses : F1 2020 permettra de créer sa propre écurie de F1 et tout ce qui va avec, alors qu’un mode 2 joueurs en écran scindé fera son retour pour les adeptes des soirées canapés.

Codemasters sortira F1 2020 tout bientôt, le 10 juillet.