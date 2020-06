Les développeurs australiens de Exbleative profitent du coup de projecteur offert par l’événement en ligne Guerrilla Collective pour donner des nouvelles de leur énigmatique Exo One et annoncé sa sortie pour cet été sur nos PC.

Présenté comme un voyage interplanétaire à vivre aux commandes d’un mystérieux vaisseau extraterrestre, Exo One base son gameplay sur la gravité et nous invite à transformer notre vaisseau en sphère ou en planeur pour traverser diverses planètes. Monolith est l’un de ces planètes et c’est elle qui est illustrée dans la vidéo du jour, ci-dessus.

Exo One sera uniquement disponible via Steam. Une démo jouable y est d’ailleurs à récupérer pour les plus curieux, histoire de se familiariser avec l’univers du jeu et mieux assimiler son concept.