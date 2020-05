Pas d’UEFA Euro 2020 cette année ? Peu importe, Konami lâchera bel et bien son contenu officiel dédié à l’événement pour eFootball PES 2020. C’est plus précisément le 4 juin prochain que la mise à jour, gratuite comme promis, sera déployée en marge du lancement du septième pack de données du jeu sur PC (Steam), PS4 et Xbox One.

Si le contenu en question n’est pas paru en avril comme initialement prévu, pour des raisons liées à la crise sanitaire, l’éditeur japonais a donc fait ce qu’il fallait pour assurer la bonne diffusion du DLC malgré le report de la compétition (la vraie) à 2021.

Un report qui entraîne par ailleurs de légers changements dans le contenu de cette MAJ Euro 2020, dont voici le descriptif officiel :

Les 55 équipes nationales de l’UEFA, ainsi que leurs effectifs et uniformes

Un mode tournoi officiel UEFA EURO 2020™

Des répliques virtuelles fidèles et extrêmement réalistes des stades de Wembley et de Saint-Pétersbourg

Le ballon officiel UEFA EURO 2020™des phases de groupes

Les joueurs en vue UEFA EURO 2020™ (Featured Players), les rencontres thématiques en mode Matchday et bien d’autres événements en jeu sont toujours prévus, sous réserve de modifications annoncées en jeu

L’équipe officielle du tournoi UEFA EURO 2020™ (Team of the Tournament) n’est plus d’actualité

Aucune information n’est en revanche donnée sur l’éventuelle extension du partenariat entre Konami et l’UEFA pour la présence de l’Euro 2020 dans le futur PES.