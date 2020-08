Donner un nouveau sens à « la vie après la mort », c’est le pari des développeurs de Doublehit Games avec la sortie le 13 août prochain de Eternal Hope. Puzzle-plateformer de son état, ce jeu artistiquement inspiré des productions Studio Ghibli, nous dit-on, mais aussi et surtout de Limbo s’offre une vidéo que voici.

Mettant en scène Ti’bi, un jeune homme hanté par la mort prématurée de sa petite-amie, Eternal Hope nous proposera de voyager entre le monde réel et le purgatoire afin de retrouver l’âme soeur de notre héros. Un monde des ombres évidemment plein de dangers qu’il faudra affronter en tirant profit de la capacité de voyager entre les dimensions mais aussi en usant des skills de différents alliés (mais pas que).

Eternal Hope sera tout d’abord disponible sur PC via Steam mais aussi, plus tard dans l’année, sur Xbox One.