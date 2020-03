Cette semaine, Star Wars Battlefront 2 a joué la carte de la trilogie originale en déployant sa nouvelle mise à jour communautaire. Baptisée L’Ère de la Rébellion, cette update a vu notamment apparaître le chasseur Ewok et l’agent du Bureau de la Sécurité Impériale.

En plus des deux personnages jouables, le blaster E-11D, le blaster DL-18, le T-21B et le fusil cycleur classique déboulent dans l’arsenal des quatre classes du jeu. L’Ère de la Rébellion marque également l’arrivée en coopération de sept nouveaux lieux : Yavin, l’Etoile de la Mort II, Mos Eisley, Endor, Hoth, Kessel et le Palace de Jabba.

Enfin, le mode Affrontement héroïque se dote quant à lui du croiseur stellaire MC85 et du Destroyer stellaire du Premier Ordre.

De plus amples informations sur cette mise à jour, et sur les ajustements effectués pour l’occasion, sont disponibles sur le site officiel de Star Wars Battlefront II. Et pour la suite ? Il sera assurément question de l’excellent Rogue One, reste à savoir dans quelle proportion.