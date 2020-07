Pourquoi se contenter de deux jeux gratuits quand on peut en avoir trois ? Cette semaine, l’Epic Games Store voit triple et propose trois jeux en téléchargement gratuit. Les heureux élus sont Killing Floor 2, The Escapists 2 et Lifeless Planet.

Trois titres à récupérer sur la boutique en ligne d’Epic Games en cliquant ici pour ensuite, évidemment, les garder dans votre bibliothèque une fois l’offre passée.

Vous avez jusqu’au 16 juillet à 17h (heure française) pour mettre la main sur ces trois jeux.