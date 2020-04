Comme promis, l’Epic Games Store accueille son nouveau lot de jeux à télécharger gratuitement (et à garder définitivement) jusqu’au 16 avril.

Après Hob et ses petits compagnons la semaine passée, il est désormais possible de vous jeter sur l’électrique Close to the Sun mais aussi de mener l’enquête avec Sherlock Holmes : Crimes et Châtiments. Le premier est à récupérer en cliquant ici alors que le second se trouve sur ce lien.

Pour la prochaine fournée, du 16 au 23 avril, on sait déjà que ce sont Just Cause 4 et Wheels Of Aurelia que les joueurs PC auront la possibilité d’obtenir gratuitement grâce à Epic.