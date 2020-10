Avis aux joueurs PC qui n’auraient pas encore profité de la nouvelle offre de l’Epic Games Store, les jeux gratuits du moment sont Blair Witch et Ghostbusters : The Video Game Remastered. Pour les récupérer, il vous suffit de cliquer sur ce lien et vous avez jusqu’au 5 novembre à 17h pour en profiter.

Blair Witch gratuit, le timing est évidemment parfait pour ce week-end placé sous le signe de Halloween. Quant à Ghostbusters : The Video Game Remastered et ses spectres, peut-être pas de quoi se faire peur mais c’est une excellente occasion de (re)découvrir cette adaptation somme toute agréable de SOS Fantômes.