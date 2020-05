Les cadeaux ont décidément de la gueule sur l’Epic Games Store en ce moment. Après GTA 5, offert pendant 1 semaine, voilà que c’est un autre poids lourd qui est proposé au téléchargement gratuit (et définitif) sur la plateforme d’Epic : Civilization VI.

Civilization VI gratuit

Jusqu’au 28 mai à 17h (heure française), il vous est donc possible de récupérer sans frais le jeu de Firaxis Games. Certes, nous sommes loin du registre d’un GTA mais Civ VI mérite amplement qu’on s’y intéresse si vous n’avez jamais eu l’occasion d’approcher la licence.

Il vous suffit de cliquer ici pour en profiter.

Civilization VI : grands débuts pour le Pass New Frontier

Cette gratuité tombe à point nommé pour Civilization VI puisque tous les deux mois, dans le cadre du Pass New Frontier à 40€, le jeu se dote de nouveaux contenus. Le premier, proposé depuis hier, est le Pack Maya & Grande Colombie (aussi achetable seul à 8,99€) avec ses deux nouveaux dirigeants (Dame Six Cieux et Simón Bolívar) et ses nouveaux civilisations (attention, certains éléments nécessitent l’extension Gathering Storm pour fonctionner).