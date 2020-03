Après l’arrivée bruyante de son store Epic Games a récemment annoncé se lancer officiellement dans l’édition pour aider les studios à développer leurs jeux.

Pour ce faire Epic Games financera entièrement les coûts de production et marketing pour les studios qui passeront un accord avec eux. Bien évidemment en contre partie Epic Games récupère 50% des bénéfices mais assure que les développeurs garderont la propriété intellectuelle de leur production.

Un modèle qui a déjà séduit trois studios et qui, sans aucun doute, devrait rapidement en attirer d’autres. Playdead (Limbo, Inside), genDESIGN et Remedy sont donc les premiers à avoir signé avec Epic Games pour leurs prochaines productions

Remedy a d’ailleurs déjà donné plus de détails sur ce contrat qui concerne non pas un mais deux jeux: un triple A multi-plateforme dont le développement a déjà commencé et un projet beaucoup plus modeste mais qui reposerait sur le même univers.

Notez que ce n’est mentionné nulle part, mais il est fort probable (et compréhensible) qu’Epic Games impose une exclusivité Epic Game Store sur PC pour tous les jeux développés par l’intermédiaire de ce contrat. Affaire à suivre.