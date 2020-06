Une expérience étrangement envoûtante et assurément singulière, voilà ce que l’on a retenu de Paper Beast lors de sa sortie sur le PlayStation VR il y a quelques semaines de cela.

Le jeu d’exploration onirique en réalité virtuelle d’Eric Chahi est désormais prêt à s’attaquer au PC puisque l’équipe de Pixel Reef le sortira cet été pour les joueurs équipés d’un casque Oculus Rift, HTC Vive ou Valve Index. Un trailer a été diffusé pour fêter la nouvelle.

Paper Beast profitera de son arrivée sur PC pour ajouter le déplacement continu mais aussi optimiser son gameplay, améliorer sa technique et même grossir son monde avec « plus de créatures, d’objets et de plantes« .

Pour le reste, le jeu sera évidemment similaire à la version PS4 dont vous pouvez retrouver notre test et nos vidéos de gameplay en suivant ce lien.