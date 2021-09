Son accès anticipé est terminé, Encased peut désormais exposer sa version finale à tous les joueurs PC (Stea, GOG, Epic Games Store). Le RPG-tactique en vue isométrique de Dark Crystal Games et Prime Matter fête cette arrivée avec une bande-annonce à découvrir dès maintenant.

Affiché à 19,99€ pour sa sortie, Encased avait réussi à éveiller notre intérêt à l’occasion d’une preview. On louait notamment l’hommage aux RPG du début des années 2000, un style visuel travaillé et une approche lorgnant sur les premiers Fallout en version plus moderne. Espérons toutefois que les combats, alors déséquilibrés dans notre aperçu, ont meilleure allure dans cette version finale.