Conqueror’s Blade continue sa marche en avant. Après avoir récemment fêté son premier anniversaire, le MMO médiéval de Booming Games se prépare pour sa quatrième saison de contenu.

Baptisée Blood of the Empire, cette saison sera basée sur l’Histoire de la Turquie et plus particulièrement le règne de l’empire ottoman. En voici le premier trailer.

Comme d’habitude, deux nouvelles cartes en profiteront pour faire leur apparition. L’une sera inspirée de Constantinople et l’autre de la Corne d’Or d’Istanbul. Quatre nouvelles unités seront aussi à débloquer en accomplissant des défis tout au long de la saison (les mousquetaires, les hallebardiers, les épéistes et les cavaliers) alors que deux nouveaux objets feront leur entrée (des barils de poudre et des les barricades).

Prévue pour juillet, la saison Blood of the Empire sera aussi l’occasion pour Conqueror’s Blade de se doter d’un nouveau Battle Pass à acheter en jeu « pour débloquer les récompenses dès le lancement de la saison« . Evidemment.