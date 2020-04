Alors que l’on est toujours sans nouvelle de LEGO Star Wars : La Saga Skywalker, aperçu pour la dernière fois en fin d’année 2019, on ne résiste pas à l’envie de célébrer le quinzième anniversaire de la licence LEGO Star Wars.

Il y a longtemps, sur une génération lointaine de machines

C’est en effet en 2005, fin mars/début avril, que le tout premier jeu LEGO Star Wars a vu le jour, tout d’abord sur Game Boy Advance (!) puis quelques jours plus tard sur PC, PS2 et Xbox. Étaient concernés les trois volets Episode I, Episode II et Episode III (dernier film qui n’était alors pas encore sorti au cinéma, bonjour les spoils).

Le premier volet d’une franchise qui a depuis connu bien des épisodes et qui a surtout posé les bases des jeux LEGO tels qu’on les connaît maintenant.

Peu de temps après, en 2006, c’est la Trilogie Originale IV, V et VI qui passe à la moulinette LEGO Star Wars avant d’être compilée avec le jeu d’avant pour une édition LEGO Star Wars : La Saga Complète considérée, encore aujourd’hui, comme l’un des jeux LEGO majeurs. Nous sommes alors en 2007, la licence vient de faire ses premiers pas sur la génération suivante de machines (PS3, Xbox 360 puis Wii).

La guerre des clones

Après une pause de plusieurs années, non sans jeux LEGO cela dit, LEGO Star Wars revient en 2011 avec Lego Star Wars III : The Clone Wars et son contenu conséquent (merci les collectibles) inspiré par le film Episode II : L’Attaque des clones et la série animée The Clone Wars.

Il faut ensuite attendre 2016 et l’arrivée de la nouvelle saga cinématographique Star Wars pour que TT Games remette le couvert dans un LEGO Star Wars : Le Réveil de la Force plutôt réussi.

Quatre années, c’est aussi le temps qui sépare ce dernier jeu LEGO Star Wars du prochain : La Saga Skywalker. Un tempo qui sied toutefois assez bien à la franchise, évitant de trop tomber dans la redite contrairement à d’autres adaptations LEGO bien moins inspirées.

La Saga Skywalker : un bonus avec un jouet LEGO The Mandalorian

Si on attend encore des nouvelles du jeu LEGO Star Wars à venir, on sait que la gamme des jouets LEGO en profitera, à la rentrée 2020-2021, pour « offrir » des bonus. Concrètement, le set 75292 The Razor Crest (vaisseau star de la série TV de Disney+ The Mandalorian) renfermera un code qui permettra aux futurs possesseurs du jeu vidéo La Saga Skywalker de profiter dudit vaisseau dans le jeu.

Le set étant prévu pour le 1er septembre dans les boutiques, cela donne peut-être une piste quant à la sortie de LEGO Star Wars : La Saga Skywalker sur nos PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.