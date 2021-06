Actuellement disponible sur PC et Nintendo Switch, l’excellent Hades a profité de l’E3 2021 pour refaire parler de lui en annonçant son arrivée prochaine sur PS5, PS4, Xbox Series et Xbox One.

Une bonne nouvelle pour les amoureux de rogue-lite, surtout qu’Hades frôle la perfection dans ce qu’il propose. Gameplay nerveux, rejouabilité dantesque, esthétique léchée et contenu gargantuesque en font un titre que l’aurait bien du mal à ne pas vous conseiller.

Les joueurs console vont donc pouvoir se rattraper puisque le petit bijoux signé Supergiant Games débarquera sur leur plateforme préférée le 13 août prochain en téléchargement, mais également en version physique pour ceux qui aiment les boites qui prennent la poussière.

Enfin, à la même date, le jeu intégrera le catalogue du Xbox Game Pass PC et console donnant ainsi une chance à tout le monde de s’essayer à cette petite merveille.