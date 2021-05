« Ground Control to Major Tom », il est temps de fêter l’arrivée de Elite Dangerous : Odyssey sur nos PC. Disponible aujourd’hui en téléchargement sur Steam, l’Epic Games Store et même via la boutique en ligne de Frontier Developments, à savoir FrontierStore.net, la nouvelle extension de la célèbre simulation spatiale a pour objectif de sonner le lancement d’une nouvelle ère Elite Dangerous.

Le trailer diffusé pour l’occasion donne en tout cas furieusement envie de découvrir tout ça.

Avec Elite Dangerous : Odyssey, les joueurs sont ainsi invités à découvrir de nouvelles planètes avec tout ce que cela implique du côté de l’exploration, des combats et du commerce. « Pour moi, ce n’est pas seulement l’exploration détaillée et le combat, mais la beauté de regarder le ciel nocturne et prendre conscience que chaque petits points lumineux est un corps céleste à explorer » ajoute David Braben, fondateur de Frontier.

Affiché à 34,99€, Elite Dangerous : Odyssey a aussi droit à une édition Deluxe avec sa bande-son pour 5€ de plus. Bien sûr, l’extension requiert le jeu de base quant à lui trouvable à 25€ sur les différentes plateformes.